ترامب مشيدا بمؤيديه الذين اقتحموا الكابيتول: كانوا سلميين

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمؤيديه الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، ووصفهم بأنهم "سلميون ووطنيون وعظيمون".

وقال ترامب إن مشجعي Make America Great Again- MAGA الذين تجمعوا في ذلك الصباح لسماعه يتحدث قبل المسيرة إلى الكونغرس كانوا مليئين بـ"الإيمان والحب".

وقال عن التجمع بالقرب من البيت الأبيض: "كان الحشد لا يصدق والحب الذي كان في الأجواء لم أر له مثيلا من قبل.. لهذا السبب ذهبوا إلى واشنطن"، مضيفا: "الكثير من الإيمان والحب في هذا التجمع الذي شارك فيه أكثر من مليون شخص".

وقال إن أنصاره "كانوا هناك لسبب واحد.. الانتخابات المزورة، شعروا أن الانتخابات مزورة ولهذا السبب كانوا هناك.. كانوا أناس مسالمين".

وزعم ترامب أنه أخبر وزير دفاعه آنذاك كريستوفر ميللر، بتعزيز العاصمة بـ"10000 من رجال الحرس الوطني" بسبب الإقبال الكبير، مشيرا إلى أنه تم رفض طلب ميللر من قبل الكونغرس وتحديدا من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

ودان ترامب إطلاق الشرطة النار على آشلي بابيت، داخل مبنى الكابيتول عندما اقتحمت مجموعة من أنصار ترامب المبنى.

وذكرت وسائل إعلام أن بابيت التي كانت داعمة قوية لترامب، ومن المحاربين القدامى، وخدمت 14 سنة في القوات الجوية الأمريكية، بحسب زوجها الذي لم يكن مشاركا في المظاهرات.

المصدر: "ديلي ميل"