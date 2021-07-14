تايلاند تستعد لتقييد صادرات لقاح كوفيد-19

قالت السلطات الصحية في تايلاند اليوم الأربعاء إنها ستسعى لفرض قيود على صادرات لقاح "أسترازينيكا" المنتج محليا لمكافحة فيروس كورونا، لأن البلاد ليس لديها ما يكفي لتلبية احتياجاتها.

وقال الدكتور ناكورن بريمسري، مدير المعهد الوطني للقاحات، إن لجنة اللقاحات التابعة له وافقت من حيث المبدأ على إصدار أمر يقيد الصادرات مؤقتا، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن تقدم شركة أسترازينيكا ما لا يقل عن ثلث إنتاجها الشهري في المنشأة التايلاندية إلى الحكومة التايلاندية".

ويأتي الاقتراح في الوقت الذي تتزايد فيه الحالات والوفيات الجديدة بسرعة إلى جانب انتشار متحور دلتا الأكثر عدوى من الفيروس، ما يؤدي إلى الضغط على مرافق المستشفيات ويهدد بإعاقة تعافي اقتصاد البلاد المنهك.

وكان من المفترض أن تزود شركة مملوكة لملك تايلاند، "سيام بايوساينس"، البلاد بـ10 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا" شهريا، لكنها أقرت في وقت سابق من هذا الشهر بأنها لا تستطيع توفير سوى 5 ملايين إلى 6 ملايين جرعة.

وقالت عدة دول إن شركة "سيام بايوساينس" أخبرتها بأنها لن تتلقى اللقاحات المتعاقد عليها في الوقت المحدد، ما يضفي مصداقية على التكهنات بأن المصنع التايلاندي يعاني من مشاكل في الإنتاج.

المصدر: AP