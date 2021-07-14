روحاني يعزي بضحايا الحريق في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار العراقية

بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معزيا فيها بضحايا الحريق الذي اندلع بمستشفى الإمام الحسين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

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وأكد روحاني في رسالته أن "نبأ الحريق الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين العراقيين ترك حزنا وأسى شديدين لدى حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقدم روحاني العزاء والمواساة أصالة ونيابة عن الشعب الإيراني، للعراق حكومة وشعبا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.

وذكرت في بيان صحفي: "بعد إتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".

المصدر: "إرنا" + RT