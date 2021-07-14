تقرير: مستشار الأمن القومي الجديد في إسرائيل أكثر انفتاحا على الاتفاق النووي

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إيال حولاتا، مستشار الأمن القومي الجديد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أكثر انفتاحا على الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

وقالت مصادر للصحيفة إن حولاتا كان له رأي مخالف لرئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، بشأن الاتفاق النووي، واعتبر في ذلك الوقت أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تقاوم بشدة رغبة الولايات المتحدة بالدخول في الصفقة التي وقعت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وخلال السنوات التي سبقت توقيع الاتفاق النووي مع إيران، المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ترأس حولاتا قسم التخطيط الاستراتيجي في وكالة التجسس بالموساد ووحدة التكنولوجيا التابعة للجهاز.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت عيّن الدكتور إيال حولاتا مستشارًا للأمن القومي ورئيسًا لهيئة الأمن القومي



أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم (الأحد)، الموافق 11 يوليو 2021، عن تعيين الدتكور إيال حولاتا لمنصب مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الأمن القومي. pic.twitter.com/6058ZWjyMg — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 11, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار الأمن القومي الجديد نصح إسرائيل بضرورة التعايش مع الاتفاق النووي الإيراني باعتباره يمثل "أقل الأضرار"، معتبرة أن تعيين حولاتا بالنظر إلى آرائه تجاه الاتفاق النووي، يمكن أن يكون بمثابة رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن بينيت أكثر انفتاحا على عودة واشنطن للصفقة مع إيران.

كان نتانياهو اتخذ موقفا متشددا بشأن اتفاقية 2015 بلغ ذروته في خطاب أمام الكونغرس الأمريكي لشرح الخطر الإيراني. في حين، انتقد أوباما خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووصفه بأنه لم يأت بـ "جديد".

في المقابل، عارض بينيت علنا مسألة إعادة إحياء الاتفاق النووي قبل وبعد توليه منصب رئيس الوزراء، رغم أنه تعهد بتبني نهج أكثر تصالحي من نتانياهو بشأن مباحثات فيينا الحالي بشأن العودة للاتفاق النووي.

وخلال عهد نتانياهو تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات مختلفة نسبت على نطاق واسع إلى إسرائيل، لكن الأخيرة لم تؤكد أو تنفي تلك العمليات، في وقت يخوض فيه الخصمان صراعا غير مباشر في البحر يتمثل في استهداف سفن تابعة لكلا البلدين.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"