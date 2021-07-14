مدير مكتب الرئيس الإيراني: تم الاتفاق في المفاوضات النووية على العقوبات والقضايا الاقتصادية

أفاد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن "طهران أجرت 6 جولات جيدة من المفاوضات النووية، وتم الاتفاق على كل ما يتعلق بالعقوبات والقضايا الاقتصادية".

إقرأ المزيد

وقال واعظي: "ما اتفقنا عليه سيصبح عمليا عندما يحقق الطرفان جميع أهدافهما"، مشيرا إلى أن "هناك قضية أو قضيتان متبقيتان في المفاوضات، سيتم اتخاذ القرار بشأنهما في حكومة الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي".

وكان الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، قد أشار إلى أن "الاتفاق النووي أثبت أنه يمكن حل القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى، وحتى المنظمات الدولية بالحوار"، مؤكدا أن "الاتفاق النووي أخرج ملف إيران النووي من الفصل السابع".

المصدر: RT