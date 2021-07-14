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جورج بوش يعلق على انسحاب قوات "الناتو" والأمريكية من أفغانستان

أخبار العالم

جورج بوش يعلق على انسحاب قوات
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، اليوم الأربعاء، انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، وقال إن المدنيين الأفغان يُتركون ليُقتلوا على أيدي طالبان.

وقال بوش في مقابلة لـ"dw" : "ستعاني النساء والفتيات الأفغانيات من أذى لا يوصف. هذا خطأ.. سوف يبقن فقط ليُذبحن من قبل هؤلاء الناس الوحشيين للغاية، وهذا يحطم قلبي".

وقال الرئيس الجمهوري السابق، الذي أرسل القوات الأمريكية إلى أفغانستان في خريف عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، إنه يعتقد أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "تشعر بنفس الشعور".

المصدر: cbsnews.com/news

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