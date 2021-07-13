وكالة: وفد أفغاني إلى الدوحة لإجراء محادثات مع "طالبان"

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر حكومي أفغاني أن وفدا رسميا سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل لإجراء محادثات مع حركة "طالبان"، ومسؤولين قطريين.

وذكرت الوكالة أن الوفد الذي سيبحث التوصل إلى حل للأزمة الأفغانية، يضم الرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، عبد الله عبد الله، إضافة إلى مسؤولين آخرين بينهم نائبان سابقان للرئيس الأفغاني هما يونس قانوني، وكريم خليلي.

وكان كل من كرزاي وعبد الله قالا اليوم في مؤتمر صحفي إن محادثات السلام تدخل "وضعا خطيرا".

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تأتي الزيارة في وقت يشهد توترا متزايدا في أفغانستان في ظل تصاعد العنف والمواجهات بين الحكومة وحركة "طالبان" التي أعلنت سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، إضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

ويتزامن التصعيد أيضا مع الإعلان الأمريكي عن انتهاء انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نهاية الشهر القادم.

المصدر: "سبوتنيك"