قطر.. اجتماع خماسي حول أفغانستان في الدوحة

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الجمعة عن عقد اجتماع خماسي في العاصمة القطرية الدوحة بين وفد من أعضاء المكتب السياسي للحركة ومبعوثي روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان إلى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة، محمد نعيم، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن المجتمعين بحثوا خلال الاجتماع شطب أسماء قادة طالبان من القائمة السوداء، وضرورة الإفراج عن معتقلي حركة طالبان في سجون الحكومة الأفغانية.

وأوضح نعيم أنه جرى خلال الاجتماع بحث الوضع الراهن في أفغانستان وعملية السلام الجارية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من بدء حلف الناتو سحب قواته من أفغانستان، وتأكيد البيت الأبيض بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان.

وفي 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة بقيادة رئيسها آنذاك، دونالد ترامب، وحركة "طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا، أي في مايو 2021، وإطلاق حوار أفغاني داخلي في الدوحة، بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

لكن إدارة بايدن أعلنت مؤخرا أنها تنوي إنجاز عملية الانسحاب حتى 11 سبتمبر ما أثار ردود أفعال حادة من "طالبان"، التي حذرت من خروجها من اتفاق السلام.

المصدر: "نوفوستي"