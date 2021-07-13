الكرملين: بوتين مستعد للحوار مع زيلينسكي

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للحوار مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لكن الاستعدادات لعقد اجتماع لم تبدأ بعد.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بوتين قال إنه مستعد للقاء الرئيس زيلينسكي. وقد صرح بذلك أكثر من مرة. وقد قيل هذا حتى قبل نشر المقال ( مقال كتبه بوتين "حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين")".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أنه من الضروري أولا التحضير لاجتماع على الأقل على مستوى الإدارات الرئاسية.

المصدر: تاس