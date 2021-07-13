إيران: نراقب كافة التحركات في أفغانستان ومستعدون لكافة السيناريوهات

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن البلاد تراقب كافة التحركات في أفغانستان، وتم أخذ كامل الاستعدادات اللازمة لكافة السيناريوهات.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "نراقب التحركات في أفغانستان واتخذنا الاستعدادات اللازمة لكافة السيناريوهات.. إيران تتابع بحساسية التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية على الحدود مع أفغانستان".

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وأكد المتحدث باسم الحكومة أن بلاده تدين أي أعمال عنف في أفغانستان ومن أي طرف كان، وقال: "ندين الحرب والعنف والصراع الداخلي في أفغانستان، ونسعى لتتمكن حكومة قوية تدعمها أصوات الشعب من تجاوز التحديات".

ولفت ربيعي إلى أن إيران لم تشهد أي تدفق للاجئين أفغانيين جدد، منوها في الوقت ذاته بإقامة مخيمات على الحدود مع أفغانستان في حال وجود موجة من اللاجئين.

وأكد ربيعي أن الوضع الأمني في أفغانستان سيبقى هشا مع بقاء القوات الأجنبية.

المصدر: RT