مادورو يؤكد "دعمه الكامل" لنظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل

شدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على "دعمه الكامل" لنظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل، في مواجهة التظاهرات الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدتها كوبا مؤخرا.

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وفي تصريح له، قال نيكولاس مادورو: "كامل الدعم للرئيس ميغيل دياز كانيل، وكامل الدعم لشعب كوبا، ولحكومة كوبا الثورية. من هنا في فنزويلا، أقول إننا إخوة في السراء والضراء.. كوبا ستمضي قدما".

وأكمل مادورو: "لقد تعرضنا لنفس الطريقة"، مؤكدا أن "الأمركيين يطبقون على كوبا نفس أسلوب الخنق والاضطهاد منذ 60 سنة، والآن، تأتي الإمبراطورية الأمريكية الشمالية لتقول هذه السخافات".

وأردف: "إذا كانت الولايات المتحدة والمعارضون المتطرفون يريدون حقا مساعدة الشعب الكوبي، فليرفعوا فورا العقوبات والحصار المفروضين على شعب كوبا".

وقد اندلعت احتجاجات غير مسبوقة، يوم الأحد الماضي، في عشرات المدن والقرى في كوبا، حيث نزل آلاف الكوبيين بشكل عفوي إلى الشوارع وهم يهتفون "نحن جائعون" و"الحرية" و"لتسقط الديكتاتورية"، وفق "فرانس برس".

وبحسب "فرانس برس"، اعتقلت السلطات الكوبية منذ الأحد الماضي عشرات الأشخاص الذي احتشد أقاربهم، أمس الاثنين، أمام مراكز الشرطة في محاولة لمعرفة مصير أبنائهم.

المصدر: "فرانس برس"