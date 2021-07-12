واشنطن: سنقدم المساعدة لمواطنينا الموقوفين في هايتي

أكدت الخارجية الأمريكية أنها على علم بتوقيف 3 مواطنين أمريكيين في هايتي للاشتباه بمشاركتهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، مشيرة إلى أنها ستقدم المساعدة القنصلية لمواطنيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الاثنين: "تلقينا معلومات عن توقيف مواطن أمريكي ثالث... ونحن نواصل متابعة الأوضاع".

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وأضاف: "سنقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الأمريكيين الموقوفين مثلما نقوم به في الحالات الأخرى".

وفي وقت سابق أعلنت سلطات هايتي عن اعتقالها اثنين من المواطنين الأمريكيين من أصل هاييتي أثناء العملية ضد المسلحين الذين هاجموا مقر الرئيس جوفينيل مويز، يوم 7 يوليو، واغتالوه في تلك العملية.

المصدر: "نوفوستي"