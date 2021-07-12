وفد حكومي أمريكي يزور هايتي ويتعهد بدعمها

تعهد وفد أمريكي يزور هايتي، بدعم واشنطن لسلطات البلاد هناك بعد أيام على اغتيال رئيسها جوفينيل مويس

وقال البيت الأبيض الأمريكي في بيان بأن الوفد الذي وصل مساء يوم أمس الأحد تعهد بدعم سلطات البلاد وشعبها.

وأضاف البيان أن الوفد الذي يضم ممثلي وزارات العدل والخارجية والأمن الداخلي ومجلس الأمن القومي، تعهد "بدعم الحكومة الهايتية في سعيها نحو تحقيق العدالة في الوضع الذي تعيشه البلاد وأكد مجددا دعم الشعب الهايتي في هذا الوقت العصيب".

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جاء ذلك خلال اجتماعات الوفد مع رئيس الوزراء المعين جديدا، أرييل هنري، (والذي لم يؤد اليمين الدستورية بعد)، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، الذي كان أعلن الأربعاء الماضي اغتيال مويس في مقر إقامته، خلال هجوم على مقر إقامته.

وكان جوزيف أعلن أنه "يتولى الآن مهام قيادة البلاد"، ودعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

وأعلنت السلطات في هايتي أن الأجهزة الأمنية تعرفت على 28 مشتبها بهم في الاغتيال الرئيس جوفينيل مويس، 26 منهم من مواطني كولومبيا.

المصدر: "سبوتنيك"