هايتي تطلب من القوات الأمريكية حماية بنيتها التحتية الرئيسية

قال وزير الانتخابات في هايتي ماتياس بيير، يوم الجمعة، إن الحكومة طلبت من الولايات المتحدة إرسال قوات لحماية بنيتها التحتية الرئيسية في أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس هذا الأسبوع.

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وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت جالينا بورتر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لا تستطيع تأكيد تقديم سلطات هايتي هذا الطلب.

وكانت السلطات في هايتي أعلنت أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا الرئيس الهايتي مويس.

المصدر: "رويترز"