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كيري: المباحثات مع لافروف حول المناخ انطلاقة جيدة

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كيري: المباحثات مع لافروف حول المناخ انطلاقة جيدة
Sputnik SERGEI FADEICHEV
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قيم المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إيجابيا مباحثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول المناخ.

وقال كيري على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "المهم أننا نزيد من طموحاتنا العالمية حول قضية المناخ مع اقتراب موعد المؤتمر في غلاسكو".

ووصف كيري مباحثاته مع لافروف حول المناخ بأنها "انطلاقة جيدة لمناقشة الإمكانيات لحل الأزمة في مجال المناخ".

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وكان قد تحدث عن ضرورة أن تعمل روسيا والولايات المتحدة بشكل مشترك على حل قضية تغير المناخ، مشيرا إلى أن لدى البلدين أحجاما كبيرة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

يذكر أن المؤتمر الـ 26 للاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول تغير المناخ سينعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في بريطانيا في نوفمبر المقبل.

المصدر: "تاس"

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