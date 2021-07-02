"سبوتنيك": كيري يزور موسكو لبحث موضوع المناخ

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر مطلع قوله الجمعة، إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ، جون كيري، سيزور العاصمة الروسية موسكو، من دون تحديد موعد الزيارة.

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وقال المصدر إنه "من المقرر أن يقوم كيري بزيارة إلى موسكو، الموضوع هو المناخ، ويتم صياغة جدول الاجتماعات".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث أمس الخميس هاتفيا، مع كيري قضايا المناخ، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة استمرارا لنتائج قمة جنيف.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الروسي الأمريكي".

ووفق بيان الخارجية الروسية فإن المحادثة تمت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

ولفتت وكالة "تاس" للأنباء، إلى أن لافروف وكيري تطرقا إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في سياق الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في غلاسكو.

المصدر: سبوتنيك+ تاس