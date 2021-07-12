سلاح الجو الإسرائيلي يطلق أول مناورة دولية باستخدام طائرات بدون طيار

قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو بدأ اليوم الإثنين مناورة دولية مع طيارين من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، بطائرة بدون طيار- Drone، هي الأولى من نوعها.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات، المسماة Blue Guardian، لمدة أسبوعين، ستحلق خلالها الفرق الأجنبية بطائرات هيرمس 450 المسيرة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "الفرق ستحاكي سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك دعم القوات البرية ومهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية والتعاون مع مختلف القوات في الجو".

وقال إن المناورة هي أكبر تدريبات تركز على الطائرات بدون طيار على الإطلاق، لها "أهمية استراتيجية" بسبب تعاون القوات الجوية مع الدول الأجنبية، مضيفا: "دولة إسرائيل رائدة في مجال الطائرات بدون طيار ويقدم هذا التمرين منصة للدراسة والنمو المتبادلين".

وقال قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين إن "التدريبات لها أهمية وطنية وتأثير في إنشاء القوة الجوية على المستوى الدولي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"