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قائد قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان يترك منصبه

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قائد قوات الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان يترك منصبه
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الجنرال الأمريكي أوستن (سكوت) ميلر
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قال مسؤولون أمريكيون إن قائد القوات الأمريكية وقوات الناتو في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، سيغادر منصبه اليوم، ضمن إجراءات ترافق عملية انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

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ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية أن ترك الجنرال ميلر من منصبه يتم في خطوة تمثل النهاية الرمزية للمهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان​​​. وتولى الجنرال أوستن "سكوت" ميلر قيادة التحالف العسكري في هذه البلاد منذ أغسطس 2018، أطول من أي قائد سابق في ذلك المنصب.

ومن المنتظر أن يسلم ميلر قيادة القوات الأمريكية في أفغانستان إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال في مشاة البحرية فرانك ماكنزي، وفقا للشبكة.

 

المصدر: "سبوتنيك"

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