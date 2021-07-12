تعرف على تفاصيل إجراءات السفر الجديدة المتبعة في قطر

نشرت صحيفة "الشرق" القطرية شروط الإعفاء من الحجر الصحي المطبق في البلاد، في ضوء بدء تطبيق إجراءات السفر والعودة إلى قطر الجديدة.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الإجراءات الجديدة لسياسة السفر إلى قطر عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية المعلنة مؤخرا، تدخل حيز التنفيذ الإثنين 12 يوليو، وهي "تتضمن تصنيف الدول في 3 قوائم خضراء وصفراء وحمراء، وفقاً لمستوى المخاطر بكل دولة وسياسة الاختبار والحجر الصحي".

وأشير إلى أن أبرز الإجراءات الجديدة تتمثل في التالي:

- يعد التسجيل الإلكتروني المسبق عبر (www.ehteraz.gov.qa) للحصول على تصريح السفر إلزامياً لجميع المسافرين (بما في ذلك المواطنين القطريين والمقيمين) قبل 12 ساعة على الأقل من السفر، ويتعين على المسافر تحميل جميع الوثائق الرسمية المطلوبة، ويجب إبراز تصريح السفر لموظفي شركة الطيران (في حال السفر عبر مطار حمد الدولي) وذلك للسماح له بالصعود إلى الطائرة، أو لموظفي الجوازات على الحدود البرية (في حال السفر عبر منفذ أبو سمرة البري). - يتعين على المواطنين والمقيمين غير المحصنين الراغبين في السفر إلى الخارج إلى إحدى الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء حجز باقات الحجر الصحي الفندقي في أحد الفنادق المخصصة للحجر الصحي بدولة قطر والمدرجة في موقع " اكتشف قطر" قبل السفر. - يجب إجراء فحص (PCR) للسفر إلى الخارج في أحد مرافق الرعاية الصحية الخاصة التي أعلنت عنها وزارة الصحة العامة سابقاً. ويجب إجراء فحص (PCR) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية لدولة القدوم قبل السفر الى دولة قطر. - يتعين على المسافرين المتعافين من كوفيد-19 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إبراز شهادة اللقاح الأصلية (جرعة واحدة على الأقل من أي من اللقاحات المرخصة من وزارة الصحة العامة – قطر.)، فحص (PCR) بالإضافة الى شهادة تثبت حدوث عدوى كوفيد 19. - يتعين على جميع المسافرين العابرين عبر دولة قطر (ترانزيت) إحضار شهادة فحص (PCR) قبل السفر صالحة لمدة 72 ساعة من الوصول، وفي حال الحاجة إلى إجراء فحص (PCR) آخر لوجهتهم التالية، يمكنهم إجراء الفحص في مطار حمد الدولي مقابل رسوم ثابتة قدرها 300 ر.ق/- لكل فحص. - في حالة السماح للمسافرين بالحجر الصحي المنزلي، يجب أن تكون ظروف الإقامة مناسبة، مع ضرورة توافر غرفة منفصلة مع حمام داخلي. وإذا لم يكن مكان الإقامة مطابقاً للشروط، فأنه يتعين على المسافر حجز إحدى باقات الحجر الصحي الفندقي من خلال موقع "اكتشف قطر" قبل السفر إلى دولة قطر. - تبلغ مدة صلاحية اللقاح لمنح الإعفاء من الحجر الصحي 12 شهرا، تبدأ بعد مرور (14) يوما من الجرعة الثانية، ويمكن تمديد فترة الحصانة استناداً إلى أي بيانات جديدة في هذا الشأن.

تتضمن قائمة اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة: ​​لقاح فايزر/ بيونتيك (كوميرناتي)، و​لقاح موديرنا (سبايكفاكس)، و​لقاحات أسترازينيكا (كوفيشيلد /أكسفورد/ فاكسزيفريا)، و​لقاح جانسين/جونسون أند جونسون (جرعة واحدة فقط)، بالإضافة إلى اللقاحات ذات الاعتماد المشروط: ​لقاح سينافورم​.

وتنص إجراءات السفر الجديدة في قطر على أن المسافرين الذين تلقوا جرعتي التطعيم لإحدى اللقاحات المعتمدة سيخضعون "لاختبار الأجسام المضادة عند الوصول، وفي حال كانت النتيجة إيجابية، سيتم إعفاؤهم من اشتراطات الحجر الصحي؛ أما في حال كانت النتيجة سلبية فيتعين على المسافر الخضوع للحجر الصحي وفقا لتصنيف دولة المغادرة بالإضافة الى الخضوع لفحص (PCR) عند الوصول".

كما سيتوجب على "المسافرين الحاصلين على احدى اللقاحات المرخصة تقديم شهادة التطعيم الأصلية والمتضمنة المعلومات التالية: اسم الشخص مطابقاً لجواز السفر، وتواريخ الجرعات على حسب نوع اللقاح (جرعة واحدة للقاح جانسين وجرعتين للقاحات الأخرى)، ونوع/ اسم اللقاح، الرقم التسلسلي للقاح (إن وجد)، الشعار أو الختم الرسمي للجهة المانحة للقاح.

وبالنسبة للمتعافين من كورونا "يعفى المواطنون والمقيمون الذين أصيبوا بكوفيد-19 في قطر خلال الـ 12 شهراً الماضية من الحجر الصحي عند العودة من الخارج، وذلك إذا لم تظهر عليهم أعراض المرض وكانت نتيجة فحص (PCR) سلبية، أما الذين تم تشخيص إصابتهم في أي من دول مجلس التعاون الخليجي وحصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة في قطر فسيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي شريطة تقديم شهادة رسمية سارية المفعول تحتوي على تفاصيل العدوى السابقة على أن تكون صادرة من وزارة الصحة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفتت الصحيفة إلى أن القائمة الصفراء تضم 11 دولة عربية هي: الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت والمغرب وعُمان والسعودية والإمارات وجزر القمر وجيبوتي.

أما القائمة الحمراء فققد أدرجت بها 10 دول عربية، وهي: العراق ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.

المصدر: الشرق