قطر تستأنف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من 12 يوليو

قالت وزارة الداخلية في قطر اليوم الخميس إنها قررت استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 يوليو، في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن سياسات الدخول الجديدة تشمل تقديم فحص "بي.سي.آر" للكشف عن كوفيد-19، وتصنيف الدول إلى ثلاث فئات تحدد سياسات الحجر الصحي.

استئناف العمل بإصدار سمات الدخول السياحية والعائلية، اعتبارا من 12/ 7/ 2021م وذلك في إطار السياسات الجديدة للسفر والعودة إلى دولة قطر واستنادا إلى توصيات وزارة الصحة العامة بشأن مستجدات #فيروس_كورونا /كوفيد-19/ على المستويين المحلي والعالمي #الداخلية_قطر#انا_ملتزم_بالكمامةpic.twitter.com/PDWyG9HonY — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) July 8, 2021

تحديث سياسة السفر والعودة إلى قطرhttps://t.co/Z9XuBQ1DXmpic.twitter.com/jJU9Vn7Mm2 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 8, 2021

المصدر: "رويترز"