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قطر تستأنف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من 12 يوليو

أخبار العالم العربي

قطر تستأنف إصدار التأشيرات السياحية والعائلية من 12 يوليو
Reuters EAL
تدابير احترازية ضد كورونا للمسافرين باتجاه قطر
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قالت وزارة الداخلية في قطر اليوم الخميس إنها قررت استئناف العمل بإصدار تأشيرات الدخول السياحية والعائلية من 12 يوليو، في إطار سياسات وزارة الصحة الجديدة للسفر والعودة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن سياسات الدخول الجديدة تشمل تقديم فحص "بي.سي.آر" للكشف عن كوفيد-19، وتصنيف الدول إلى ثلاث فئات تحدد سياسات الحجر الصحي.

المصدر: "رويترز"

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