تركيا تسجل 5261 إصابة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5261 إصابة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5261 مقابل 5530 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5481555 حالة.

وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 37 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل نفس العدد السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 50229 شخصا.

كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5242 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5349344 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.

المصدر: RT