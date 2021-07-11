وزيرة الخارجية السودانية في موسكو لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وصلت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إلى روسيا في زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام، تلتقي خلالها نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات بين الوزيرين ستركز على تطورات قضية "سد النهضة"، كما ستلتقي الوزيرة ألكسندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية الروسية - السودانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

المصدر: سونا