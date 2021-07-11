رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى الهدوء عقب تظاهرات رافضة لسجن زوما

دعا رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى احترام سيادة القانون وعدم إلحاق الضرر بالمنشآت العامة، في أعقاب أعمال شغب خلال تظاهرات رافضة لسجن الرئيس السابق جاكوب زوما.

وقال الرئيس الجنوب إفريقي في كلمة متلفزة اليوم السبت إن "التظاهرات في مقاطعة كوازولو ناتال (معقل الرئيس السابق زوما) يجب أن تكف عن تقويض سيادة القانون وإلحاق الضرر بالاقتصاد"، مضيفا أنه "لا مبرر للعنف الذي اندلع خلال التظاهرات بالمحافظة، ولا يمكن إضفاء الشرعية على أعمال التخريب والعنف".

وأضرم متظاهرون النيران في أكثر من 25 شاحنة في كوازولو ناتال، وفقا لوسائل إعلام محلية، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح الرئيس السابق.

وسلم زوما نفسه للسلطات المحلية يوم الأربعاء الماضي، لقضاء فترة عقوبة السجن بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال فبراير الماضي بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.

وانتقد زوما، الأحد الماضي، الحكم الصادر ضده بالسجن وقال لوسائل إعلام محلية إن "المحاكمة كانت غير مناسبة"، نافيا رفضه المثول أمام لجنة التحقيق التي يقودها نائب رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو.

المصدر: وكالات