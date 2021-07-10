الرئيس الإسرائيلي الجديد يهاتف ملك الأردن

أجرى الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ مساء السبت 10 يوليو مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن هرتسوغ شكر الملك عبد الله الذي أعرب عن ارتياحه لعودة العلاقات السياسية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي في الآونة الأخيرة.

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وشدد إسحاق هرتسوغ على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين الدول لصالح تعزيز السلام والتنمية الإقليمية.

كما أكد أنه ينوي الاستمرار في المساعدة في تعزيز الروابط بين الدول في مختلف المجالات المدنية مثل الاقتصاد والسياحة.

واتفق الرئيس والملك عبد الله على استمرار الاتصالات بهدف العمل معا لتعزيز التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين والمنطقة بأسرها.

وأدى إسحاق هرتسوغ يوم الأربعاء اليمين القانونية رئيسا لإسرائيل أمام الكنيست.

وأصبح هرتسوغ بذلك الرئيس الـ 11 لإسرائيل خلفا لرؤوبين ريفلين الذي أنهى ولايته التي استمرت 7 سنوات غير قابلة للتمديد.

وكان الكنيست قد انتخب في 2 يونيو هرتسوغ للرئاسة بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 صوتا لمنافسته ميريام بيريتس.

المصدر: وسائل إعلام عبرية