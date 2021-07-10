إيطاليا.. توقيف قيادي مغربي في "داعش" كان ينشط في سوريا والعراق

أعلنت "المديرية المغربية لمراقبة التراب الوطني" عن توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم "داعش" في الساحة السورية العراقية.

وأوضحت المديرية أن توقيف هذا القيادي جاء بعد تنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب.

وأضافت في بيان أن عملية التنسيق الأمني أسفرت عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ"أبي البراء" وتوقيفه بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير قانونية من أماكن القتال التابعة لتنظيم "داعش" باتجاه أوروبا.

ولفت البيان إلى أنه "يجري حاليا التنسيق بين المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (مكتب إنتربول الرباط) والسلطات القضائية المغربية ونظيرتها الإيطالية، للتسريع بإرسال ملف التسليم الخاص بالمعني بالأمر عبر القنوات الرسمية المعتادة".

المصدر: "هسبريس"