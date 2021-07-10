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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية هي الأكبر منذ سنوات (صور)

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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود اللبنانية هي الأكبر منذ سنوات (صور)
Reuters Baz Ratner
عنصر من الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات، وضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر".

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وجاء ذلك في تغريدة على حساب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر"، الذي أعلن عن " إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان".

وأضاف: "تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر، حيث رصدت استطلاعات جيش الدفاع الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة".

المصدر: RT

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