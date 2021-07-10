الرئيس السنغالي: ندعم حقوق شعب مصر الأزلية في مياه النيل وسنسعى لحل جذري للأزمة

أكد الرئيس السنغالي، ماكي سال "دعم بلاده الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، وسعيهم للتأكيد على هذا الأمر بكافة المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

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جاء ذلك وخلال استقبال ماكي سال لوزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، التي تزور السنغال لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب إفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية.

وأشار ماكي سال إلى أن "بلاده سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري، لأن هذا هو التوجه الصحيح الذى يجب على جميع الأطراف الالتزام به".

المصدر: RT