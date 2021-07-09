خبير يكشف عن خطط إثيوبيا لحماية سد النهضة من الأعمال العسكرية

كشف خبير المياه المصري نادر نور الدين، أن الملء الثاني لسد النهضة يمثل تهديد مثلما كان يهددنا الملء الأول، مشيرا إلى أن إثيوبيا بنت الحاجز الأوسط في السد بارتفاع 13 متر.

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وأضاف نور الدين، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن إثيوبيا تريد أن تحجز أمام السد 18.5 مليار لتحميه من الأعمال العسكرية، إلا أنه حال انهيار السد ستتعرض السودان لغرق وتدمير المباني، مؤكدا أن سد النهضة ليس للتنمية لكنه "محبس" لحجز المياه عن مصر والسودان.

وأوضح أن تعنت إثيوبيا على رعاية الاتحاد الافريقي لأزمة سد النهضة لأنه في صالح المصالح الإثيوبية، مؤكدًا أن الاتحاد الأفريقي عندما يتدخل في أزمة لإثيوبيا مع أي دولة أخرى لم يصل لحل فيه.

المصدر: الأهرام