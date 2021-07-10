الهند تسجل أكثر من 30 مليون إصابة بكورونا حتى الآن

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "تم تسجيل 42766 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد أكثر من 30 مليون إصابة".

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 بعد تسجيل 1206 وفيات جديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا، يوم الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.

المصدر: رويترز