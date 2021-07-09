هجوم سيبراني يحدث فوضى بمحطات القطارات الإيرانية

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، إن محطات القطارات في إيران تشهد فوضى جراء تعرض شركة القطارات الوطنية لهجوم سيبراني مجهول المصدر.

وأضافت الوكالة أن أنظمة الحواسيب التابعة للشركة تعرضت لخلل فني نتيجة هجوم سيبراني، ما أدى إلى تعليق وإيقاف عمل مئات خطوط القطارات، وخلل في مراكز بيع التذاكر والخدمات الإلكترونية المتعقلة بالمسافرين وأمتعتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن شاشات إعلان ساعات وصول ومغادرة القطارات توقفت عن العمل في العديد من المحطات وظهر عليها إعلان بوجود تأخير كبير في حركة القطارات جراء الهجوم.

وقال مراسلنا في طهران إنه لم يتمكن من الولوج في موقع الشركة الوطنية الإيرانية للقطارات على الإنترنت.

وأدى تعطل حركة القطارات إلى ازدحام في المحطات في ظل جائحة كورونا، وقال مواطنون يعتزمون السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم لم يتلقوا أي إجابات واضحة من المسؤولين حول حركة قطاراتهم.

وفي وقت لاحق، أفادت مؤسسة القطارات الإيرانية بأن الخلل لم يكن في حركة القطارات بل في عملية بيع البطاقات، مضيفة أن جميع القطارات ستسير وفق برامجها المحددة.

المصدر: RT + "فارس"