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مقتل مستشار إيراني في سوريا (صورة)

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مقتل مستشار إيراني في سوريا (صورة)
Reuters
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن "المستشار الإيراني رضا صفدري قتل أثناء مهمة استشارية في الدفاع عن مراقد أهل البيت في سوريا".

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وقالت الوكالة إن مراسم تشييع جثمان رضا صفدري ستقام صباح السبت في مدينة ميانه بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأكد قائد فيلق "عاشوراء" التابع للحرس الثوري الإيراني، في رسالة  إن "الراية التي رفعها أمثال هذا الشهيد الغالي ستبقى شامخة وخفّاقة على صعيد جغرافيا المقاومة بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في البلدان الإسلامية بالمنطقة".

مقتل مستشار إيراني في سوريا (صورة)المستشار الإيراني رضا صفدري

المصدر: وكالة "فارس"

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