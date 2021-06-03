مراسلنا: مقتل مستشار عسكري إيراني من الحرس الثوري ومرافقه في سوريا –  صور

أفاد مراسلنا في طهران، بأن مستشارا عسكريا إيرانيا من الحرس الثوري ومرافقه قتلا في سوريا على الطريق بين مدينتي دير الزور وتدمر، في كمين نصبه مسلحو "داعش".

وذكر مراسلنا أن المستشار في الحرس حسن عبد الله زاده ومرافقه محسن عباسي، قتلا في كمين نصبه تنظيم داعش على الطريق بين مدينتي دير الزور وتدمر في سوريا.

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورا للقتيلين، إحداها لعبد الله زاده مع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، الذي قتل بالقرب من مطار بغداد مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة موجهة من طائرة مسيرة أمريكية.

المصدر: RT