بيان الخارجية الروسية بعد مباحثاتها مع وفد "طالبان"

قالت وزارة الخارجية الروسية إن حركة "طالبان" باتت تسيطر على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين أفغانستان وطاجيكستان.

- الخارجية الروسية: روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجيكية - الأفغانية.

- الخارجية الروسية: القاعدة الروسية في طاجيكستان مجهزة بكل ما يلزم لاتخاذ إجراءت في حال توترت الأوضاع.

- الخارجية الروسية: يوم 16 من الشهر الجاري سيبحث وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبيكستان الوضع الأمني، بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

- الخارجية الروسية: يوم 14 من الشهر الجاري سيتم عقد لقاء بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان.

هذا وقد دعت حركة "طالبان" التي باتت تسيطر على أكثر من 80% من مساحة أفغانستان، دعت في وقت سابق، دول الجوار إلى عدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

المصدر: سبوتنيك