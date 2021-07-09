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وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

بيان الخارجية الروسية بعد مباحثاتها مع وفد "طالبان"

أخبار العالم

بيان الخارجية الروسية بعد مباحثاتها مع وفد
Reuters
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن حركة "طالبان" باتت تسيطر على ثلثي المساحة الحدودية الفاصلة بين أفغانستان وطاجيكستان.

- الخارجية الروسية: روسيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعمل بشكل حاسم لمنع وقوع أي عدوان أو استفزاز على الحدود الطاجيكية - الأفغانية.

- الخارجية الروسية: القاعدة الروسية في طاجيكستان مجهزة بكل ما يلزم لاتخاذ إجراءت في حال توترت الأوضاع.

- الخارجية الروسية: يوم 16 من الشهر الجاري سيبحث وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبيكستان الوضع الأمني، بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

- الخارجية الروسية: يوم 14 من الشهر الجاري سيتم عقد لقاء بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان.

هذا وقد دعت حركة "طالبان" التي باتت تسيطر على أكثر من 80% من مساحة أفغانستان، دعت في وقت سابق، دول الجوار إلى عدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

المصدر: سبوتنيك

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