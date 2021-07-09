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لجنة التحقيقات الروسية تعلن إحباط مخطط لـ"داعش" في مقاطعة موسكو

وفد طالبان في موسكو: لن نسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية

أخبار العالم

وفد طالبان في موسكو: لن نسمح بتواجد تنظيم
Reuters
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أكد وفد حركة "طالبان" من موسكو اليوم الخميس، أنه الحركة لن تسمح بتواجد تنظيم "داعش" على الأراضي الأفغانية، مشيرا إلى أن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة.

وقال المتحدث باسم وفد حركة "طالبان"، شهاب الدين ديلاوار، خلال مؤتمر صحفي اليوم في موسكو: "سنتخذ جميع الإجراءات لضمان عدم تواجد تنظيم داعش على أراضي أفغانستان".

وأكد وفد طالبان يزور موسكو لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في أفغاناستان أن الحركة تسيطر على معظم أراضي أفغانستان باستثناء كابل والمناطق المحيطة.

كما أكد الوفد أن الحركة تجري مفاوضات مع ممثلي المجتمع الأفغاني لتحديد الهيكل العام للدولة.

المصدر: تاس

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