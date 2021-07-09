هايتي: 26 مسلحا من كولومبيا وأمريكيان اثنان شاركوا في قتل الرئيس

أعلنت السلطات في هايتي أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويس تضم 26 من كولومبيا وأمريكيين اثنين من أصل هايتي.

وقالت السلطات في هايتي، أمس الخميس، إن عملية مطاردة مدبري الهجوم لا تزال مستمرة.

وفي نفس السياق قالت السفارة التايوانية في هايتي إن 11 مشتبها بهم في اغتيال الرئيس مويس تم اعتقالهم في مقرها.

وأعلنت مصادر أمنية في هايتي، في وقت سابق، أنه تم القضاء على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين الأربعاء الماضي.

وصرحت السلطات في هايتي بأن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

المصدر: رويترز