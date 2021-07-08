الخارجية الروسية: وفد "طالبان" في موسكو تعهد بمكافحة "داعش" وعدم خرق حدود دول آسيا الوسطى

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن حركة "طالبان" الأفغانية تعهدت خلال مشاورات عقدت اليوم الخميس في موسكو بعدم خرق حدود دول آسيا الوسطى ومكافحة تهديد تنظيم "داعش".

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وأفادت الوزارة، في بيان، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، ضمير كابولوف، أجرى مشاورات مع وفد من المكتب السياسي لحركة "طالبان" حيث تم "بحث تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان الإيرانية وآفاق إطلاق مفاوضات بين الأطراف الأفغانية".

وأعرب الجانب الروسي، حسب البيان، "عن قلقه من تصاعد التوتر في المناطق الشمالية بأفغانستان ودعا إلى منع انتشاره إلى خارج البلاد".

وقالت الخارجية الروسية إنه "تم الحصول من طالبان على تأكيدات بعدم خرق الحركة حدود دول آسيا الوسطى وكذلك ضمانات لأمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية في أفغانستان".

كما أكد ممثلو "طالبان"، وفق البيان، "الاهتمام بتحقيق سلام مستدام في البلاد عن طريق المفاوضات أخذا بعين الاعتبار مصالح كل المجموعات العرقية لسكان البلاد وكذلك الاستعداد للالتزام بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة في إطار الأحكام الإسلامية والتقاليد الأفغانية".

وشدد وفد "طالبان" بشكل خاص على "العزم الحاسم للحركة على مكافحة تهديد داعش في أفغانستان والقضاء على إنتاج المخدرات في أراضي البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية".

وتأتي زيارة وفد "طالبان" إلى موسكو على خلفية مفاوضات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية في طهران وبعد يوم من طلب طاجيكستان المساعدة من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في تأمين حدودها مع أفغانستان في ظل مواصلة "طالبان" تقدمها في البلاد بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.

المصدر: RT