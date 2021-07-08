وفد من "طالبان" يصل موسكو ويتعهد بعدم مهاجمة حدود طاجيكستان

تعهد وفد من المكتب السياسي لـ"طالبان" الأفغانية الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، بأن الحركة لن تهاجم حدود طاجيكستان.

وأكد المتحدث باسم مكتب "طالبان" السياسي محمد سهيل شاهين، حسب وكالة "تاس" الروسية الرسمية، أن هدف زيارة الوفد المؤلف من أربعة أعضاء يكمن في مناقشة التطورات في شمال أفغانستان، مشددا أن أن حركته لن تسمح باستخدام أراضي أفغانستان كمنطلق لمهاجمة روسيا والدول المجاورة.

وقال: "بطبيعة الحال، لن نهاجم الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، ونؤكد للجانب الروسي أن سياستنا لا تكمن في المهاجمة".

وتأتي هذه الزيارة على خلفية محادثات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية في طهران وبعد يوم من طلب طاجيكستان المساعدة من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في تأمين حدودها مع أفغانستان في ظل مواصلة "طالبان" تقدمها في البلاد بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الناتو من أفغانستان.

المصدر: "تاس"