حركة "طالبان" تسيطر على معبرين حدوديين بين إيران وأفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الخميس، بأن حركة "طالبان" الأفغانية سيطرت على المعبر الحدودي "إسلام قلعة" الواقع بين إيران وأفغانستان.

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وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحركة سيطرت أيضا على معبر "أبو نصر فراهي"، فيما أوضح مراسل RT أن "طالبان" سيطرت على معبرين من أصل ثلاثة معابر حدودية بين إيران و أفغانستان.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن جنودا أفغانا لجأوا إلى الجانب الإيراني من الحدود بعد سيطرة "طالبان" على الجانب الأفغاني من المنفذ الحدودي "إسلام قلعة" بين البلدين.

كما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر جنودا إيرانيين ومقاتلين من "طالبان" في المعبر الحدودي "إسلام قلعة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، تعليق التجارة مع أفغانستان في المعبرين بعد سيطرة "طالبان" عليهما، داعيا التجار إلى عدم التوجه إلى المعبرين على الجانب الأفغاني منهما.

المصدر: RT + وكالات