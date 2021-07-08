بالفيديو.. علم "طالبان" يرفرف فوق جسر حدودي بين أفغانستان وطاجيكستان

رفع عناصر حركة "طالبان" علمها فوق جسر حدودي يربط بين أفغانستان وطاجيكستان، بعد سيطرتهم على أجزاء من الشريط الحدودي بين الدولتين، من الجانب الأفغاني.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس عن مصدر في إدارة مقاطعة بدخشان الجبلية ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان تأكيده أن عناصر "طالبان" الذين أحكموا في الخامس من يوليو الجاري سيطرتهم على المعبر الحدودي التابع لقوات الحكومة الأفغانية، رفعوا علم حركتهم فوق الجسر عبر نهر بينج، مقابل معبر "تيم" الطاجيكي.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر علم "طالبان" يرفرف فوق الجسر.

وانسحب أفراد كتيبة عسكرية حكومية أفغانية يبلغ عددهم 312 عسكريا كانوا منتشرين في هذا المعبر الحدودي، في ليلة الخامس من يوليو، إلى أراضي طاجيكستان المجاورة.

وطالبت حكومة طاجيكستان أمس دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بمساعدتها في تأمين حدودها مع أفغانستان، على خلفية توسيع "طالبان" رقعة الأراضي الخاضعة لسيطرتها في هذا البلد، بالتزامن مع انسحاب قوات حلف الناتو منه.

المصدر: نوفوستي