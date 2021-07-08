وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره التركي تأمين مطار حامد كرزاي في كابل
Reuters TOM BRENNER
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن وزير الدفاع لويد أوستن بحث مع نظيره التركي خلوصي أكار تأمين مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال كيربي في بيان له إن "أوستن بحث مع أكار في اتصال هاتفي التعاون الدفاعي الثنائي والانسحاب الأمريكي من أفغانستان".
وأضاف أن "الوزيرين أعادا التأكيد على أهمية تأمين مطار حامد كرزاي الدولي، واتفقا على التحدث مرة أخرى قريبا حول هذا الموضوع".
وتابع أن "أوستن جدد التأكيد على أهمية العلاقات الدفاعية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا وشكر الوزير على اتصالاته المستمرة".
المصدر: RT