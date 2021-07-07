وزيرا الدفاع التركي والأمريكي يجريان مباحثات "بناءة وإيجابية" حول مطار كابل

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأمريكي لويد أوستن مباحثات "بناءة وإيجابية"، حول خطة تركيا لتشغيل وحراسة مطار كابل بعد انسحاب "الناتو" من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن "أكار وأوستن بحثا في اتصال هاتفي آخر تطورات الاجتماعات الجارية بين البلدين حول التشغيل الآمن لمطار العاصمة الأفغانية كابل".

وأضافت أن "الاتصال بين الوزيرين جرى بشكل إيجابي وبناء، واتفق الجانبان على مواصلة التباحث غدا الخميس".

وأواخر يونيو الماضي، أعلنت الوزارة أنها بحثت مع وفد أمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"