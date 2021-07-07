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صحيفة صينية: الولايات المتحدة اعتبرت منصات لتوربينات الرياح على أنها صوامع لإطلاق صواريخ

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صحيفة صينية: الولايات المتحدة اعتبرت منصات لتوربينات الرياح على أنها صوامع لإطلاق صواريخ
Sputnik Alexander Vilf
توربينات رياح
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قالت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية اليوم الأربعاء إن ما اعتبرته الولايات المتحدة بالخطأ على أنه صوامع بإطلاق صواريخ باليستية هو في الحقيقة منصات لتوربينات الرياح.

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ونقلت الصحيفة عن خبير عسكري صيني قوله إنها ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أخطاء من هذا النوع بضجة في الولايات المتحدة. وذكر الخبير أن واشنطن اعتبرت بالخطأ، عام 1985 مباني "تولو" السكانية التقليدية في مقاطعة فوجيان على أنها صوامع لإطلاق الصواريخ.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت قبل أيام بأن السلطات الصينية بدأت بناء 119 صومعة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يدل على سعي بكين إلى تعزيز قدراتها النووية.

المصدر: "نوفوستي"

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