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سفارة هايتي في الدومينيكان تنفي وفاة قرينة رئيس هايتي متأثرة بجروحها إثر عملية اغتياله

فيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي

أخبار العالم

فيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي
AP Dieu Nalio Chery
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نشر مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته الليلة الماضية.

وتظهر هذه اللقطات التي سجلت على ما يبدو بكاميرا مراقبة، رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل وتوثق دوي الرصاص.

ولم يتسن لـRT التأكد من مدى صدقية هذا الفيديو.

وأعلن القائم برئيس وزراء هايتي كلود جوزيف اليوم أن الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017 اغتيل برصاص مجهولين تسللوا في الليل إلى مقر إقامته الخاص، مع ورود تقارير لاحقا عن وفاة السيدة الأولى مارتين مويس في المستشفى متأثرة بجروحها جراء العملية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض منفذي عملية الاغتيال ينطقون اللغة الإسبانية.

المصدر: RT

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