فيديو يظهر جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي

نشر مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها توثق جوانب من عملية اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في مقر إقامته الليلة الماضية.

وتظهر هذه اللقطات التي سجلت على ما يبدو بكاميرا مراقبة، رجالا مسلحين ببنادق آلية وسط شارع تحت غطاء الليل وتوثق دوي الرصاص.

ولم يتسن لـRT التأكد من مدى صدقية هذا الفيديو.

Un grupo de individuos irrumpió anoche en la residencia privada del mandatario acabando con su vida, confirmó el Gobiernohttps://t.co/WM7X1WjrPqpic.twitter.com/eqHjmGttj7 — RT en Español (@ActualidadRT) July 7, 2021

وأعلن القائم برئيس وزراء هايتي كلود جوزيف اليوم أن الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017 اغتيل برصاص مجهولين تسللوا في الليل إلى مقر إقامته الخاص، مع ورود تقارير لاحقا عن وفاة السيدة الأولى مارتين مويس في المستشفى متأثرة بجروحها جراء العملية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن بعض منفذي عملية الاغتيال ينطقون اللغة الإسبانية.

المصدر: RT