خبير مائي مصري لـRT: مطلب وقف الملء الثاني لسد النهضة لحين التوصل لاتفاق غير قابل للتطبيق فنيا

في تصريحات خاصة لـRT، علق أستاذ الموارد المائية المصري، عباس شراقي، على مشروع القرار العربي حول سد النهضة.

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وقال عباس شراقي يهذا الخصوص: "يضم مشروع القرار بعض النقاط الهامة في تطوير التفاوض وتحديد جدول زمني، إلا أنه يحتاج الى مزيد من المراجعة، وأعتقد أن هذا يتم في اللقاءات المستمرة للسادة الدبلوماسيين"، مشيرا إلى أن "كلمات "حض المراقبين"، تحتاج إلى تعديل لتصبح تعيين أطراف دولية كوسيط، وليس مراقبين كما كان الحال طوال مفاوضات واشنطن ثم الاتحاد الإفريقي".

وأضاف شراقي: "مطالبة إثيوبيا بوقف الملء الثاني لحين التوصل لاتفاق غير قابلة للتطبيق من الناحية الفنية، لأن إثيوبيا أوشكت على الانتهاء من تعلية الممر الأوسط بحوالي 8 متر، للوصول إلى منسوب 573 متر، وبالتالي التخزين الثاني أصبح إجباريا ولا يمكن إيقافه، وسوف تتجمع المياه أمام السد إلى أن تصل إلى قمة الارتفاع الجديد يوم 20 يوليو، ثم تفيض من أعلى الممر الأوسط كما كان الحال قبل فتح البوابتين في 14 أبريل الماضي، ويمكن تعديل هذا البند ليصبح عدم اتخاذ قرار أحادي يغير من الوضع الحالي للسد، ويطبق ذلك تلقائيا بعد انتهاء الفيضان في حالة عدم التوصل لاتفاق".

وأوضح أستاذ الموارد المائية قائلا: "تخفض سعة التخزين القصوى، وهى 74 مليار متر مكعب، إلى 30 مليار متر مكعب، لما تشكله من خطورة كبيرة تهدد أمن وحياة أكثر من 30 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وقد يصل جزء من هذا الضرر على منطقة جنوبي مصر والسد العالي".

المصدر: RT