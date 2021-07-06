تركيا تفرج عن برلماني سابق مؤيد للأكراد

أفادت قناة "خبر ترك" التركية بأن سلطات البلاد أفرجت عن البرلماني السابق عمر فاروق غرغيرلي أوغلو بقرار من المحكمة.

وتم تجريد النائب غرغيرلي أوغلو العضو في حزب الشعوب الديمقراطي اليساري التركي المؤيد للأكراد، من عضوية البرلمان في مارس الماضي، وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في أبريل بتهمة "نشر دعاية إرهابية" لمنشوراته على "تويتر".

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وكانت التهمة متعلقة برابط لتقرير إخباري تضمن تعليقات لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وأعاد غرغيرلي أوغلو نشره على "تويتر".

والأسبوع الماضي أصدرت المحكمة التركية حكما قضت فيه بأن حقوق النائب السابق تم انتهاكها، ليمهد الحكم الطريق لاستعادة النائب عضويته في البرلمان.

المصدر: رويترز