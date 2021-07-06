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إيران: أخطرنا الوكالة الدولية بعزمنا على إنتاج اليورانيوم بنقاوة 20% وبدأنا الخطوات العملية لذلك

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إيران: أخطرنا الوكالة الدولية بعزمنا على إنتاج اليورانيوم بنقاوة 20% وبدأنا الخطوات العملية لذلك
AP
ملف إيران النووي - صورة تعبيرية
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أعلن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أخطرت الوكالة الدولية قبل 9 أيام بعزمها على إنتاج اليورانيوم النقي، وأنها بدأت الخطوات العملية لذلك.

وقال آبادي: "سننتج قريبا أول كمية من وقود (سيليسايد) لاستخدامه في مفاعل طهران للأبحاث".

وأضاف: "سنستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة 20% لتصنيع وقود سيليسايد لمفاعل الأبحاث.. الوقود المنتج من اليورانيوم، نوع متطور من الوقود النووي ولا يملك تكنولوجيا إنتاجه سوى عددا قليلا من دول العالم".

وتابع: "بدأنا الأبحاث والدراسات لإنتاج هذا الوقود من اليورانيوم الطبيعي قبل نحو 3 أشهر".

وشدد المسؤول الإيراني على أن "إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يزيد من كمية وجودة إنتاج الأدوية الإشعاعية بشكل كبير، ويجعل إيران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا النووية".

المصدر: RT

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