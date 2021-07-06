السفير الإيراني لدى أذربيجان يرد على نظيره الإسرائيلي

قال السفير الإيراني لدى أذربيجان عباس موسوي إن المنطقة غارقة بالحرب والظلام منذ "اختراع" النظام الصهيوني وزرعه فيها.

وكتب على "تويتر": "منطقتنا غارقة في الحرب والظلام فقط بعد (اختراع) النظام الصهيوني. لن يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى تشهد المنطقة مرة أخرى السلام والنور والازدهار والتعايش السلمي بين جميع الدول".

Our region plunged into war & #darkness only after the #invention of the #Zionist_regime. It won't take too long until the region, once again, witnesses peace, light, prosperity & peaceful coexistence of all nations.



🇮🇷🇵🇸🇮🇶🇵🇰🇸🇾🇹🇷🇶🇦🇦🇿 🇪🇬🇦🇫🇱🇧🇸🇦, ... pic.twitter.com/99whuwNAxW — S.A. MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) July 5, 2021



وجاء تعليق موسوي ردا على تغريدة للسفير الإسرائيلي جورج ديك لدى أذربيجان كتب فيها: "أينما ذهب النظام الإيراني يحل الظلام".

وكان ديك نشر تعليقه على تغريدة للمدير العام للطاقة الدولية فاتح بيرول، تقول: "في العراق، توقفت شبكة الطاقة الكهربائية، وترك الملايين بدون الطاقة التي يحتاجونها للتعامل مع درجات الحرارة القصوى".

وتابع: "نحن بحاجة إلى معالجة مرونة الأنظمة في عالم التدفئة، ولكن يجب علينا اليوم التركيز على تجنب كارثة إنسانية تضخمها إمدادات الطاقة غير الآمنة".

Wherever the Iran regime goes, darkness follows. https://t.co/xGldZPg0iT — George Deek (@GeorgeDeek) July 2, 2021



المصدر: RT