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زعيمة حزب معارض: إيطاليا ليست مخيما للاجئين أو مستعمرة فرنسية

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زعيمة حزب معارض: إيطاليا ليست مخيما للاجئين أو مستعمرة فرنسية
Reuters زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" جورجا ميلوني
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 أعربت زعيمة حزب إيطالي معارض عن استيائها من طلب قدمته سفينة فرنسية لإنزال مهاجرين في إيطاليا، قائلة إن عليهم التوجه إلى ميناء مرسيليا الفرنسي

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وتعليقا على طلب قدمته سفينة إنقاذ تابعة لمنظمة فرنسية غير حكومية للسلطات في روما لتأمين ميناء للهبوط، قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني، إن على السفينة التي تقل نحو 600 مهاجر غير شرعي "أن تتوجه إلى ميناء مرسيليا الفرنسي".

وأردفت: "إيطاليا ليست مخيما للاجئين في أوروبا وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية". وعبر في صفحتها عبر الفيسبوك، تساءلت السياسية الإيطالية: "أهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه حكومة ماريو دراغي للحصول على الثناء من أوروبا؟ المعاملة مثل الخدم؟".

وتتبع السفينة "أوشن فايكينغ" لمنظمة "إس أو إس المتوسط" التي أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من إنقاذ 572 شخصا في 6 عمليات بمياه المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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