 
مباشر
عاجل
الأمن الفيدرالي: توقيف قنصل إستونيا في بطرسبورغ لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي

مراسلنا: 3 قتلى و4 مصابين نتيجة انفجار في أنابيب نقل النفط جنوب إيران

أخبار العالم

مراسلنا: 3 قتلى و4 مصابين نتيجة انفجار في أنابيب نقل النفط جنوب إيران
Reuters WANA NEWS AGENCY
فرق الإطفاء الإيرانية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrtm

أفاد مراسلنا في إيران، الثلاثاء، بسقوط 3 قتلى و4 جرحى نتيجة انفجار وقع في أنابيب نقل النفط جنوب البلاد.

من جهته، قال محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي، إنه " جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب".

وأضاف: "أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار".

وتابع: "الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب".

بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا