مقتل خمسة أشخاص في انفجار خط أنابيب للغاز جنوب إيران

أفاد مراسلنا بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تسرب للغاز تسبب بانفجار خط أنابيب في مدينة الأهواز جنوب إيران.

وأضاف مراسلنا أن الانفجار تسبب باندلاع حريق في حافلة، فضلا عن اشتعال 3 سيارات.

وقال رئيس مركز الطوارئ في إقليم خوزستان: إن الانفجار تسبب بوقوع 5 قتلى وإصابة 6 جرحى على طريق الأهواز- ميناء ماهشهر.

وقال مدير الإطفاء في مدينة الأهواز: إن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز.

المصدر: RT